Csaknem két évnyi zárva tartás után, november 11-én ünnepélyes keretek között megnyílik a megújult Lyceum templom - mint ismeretes, a 2020. december 29-i, Pécsett is érezhető, horvátországi epicentrumú földrengés következtében a Magyar Pálos Rend tulajdonában lévő egyházi létesítmény is károsodást szenvedett: a vakolaton komolyabb repedések, a freskókon, falfestményeken sérülések keletkeztek. Az épületen belül több helyen is lehullottak vakolatdarabok, a templom balesetveszélyessé vált, ezért bezárták.

Mint azt dr. Szentirmay Tamás, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöki hivatalának vezetője kérdésünkre elmondta, a minden részletre kiterjedő kárfelmérést követően a helyreállítási munkák 2021. tavaszán kezdődtek meg, megfelelő szakmai iránymutatás mellett. A rekonstrukció három ütemben zajlott - a repedéseket, a vakolat sérüléseit rendbe hozták, a freskókat restaurálták. A munkálatok előrehaladtával azonban újabb és újabb problémákat tártak fel, amelyekre nem számítottak: kiderült, hogy az egyik oldalhomlokzaton is keletkeztek sérülések, illetve, hogy a nyílászárók cseréje is halaszthatatlan.

A templom folyosója is régóta nedvesedett - egy speciális, különleges műemléki vakolattal ezt is sikerült most orvosolni.

- Kuriózumként 18 nagy tablókép került most az épületnek erre a részére, bemutatva az egyetlen magyar alapítású és máig létező férfi szerzetesrend, a Pálos Rend világszerte való elterjedését

- hangsúlyozta a hivatalvezető.

Mindezek mellett a templom orgonáját is kitisztították, a szükséges javításokat is elvégezték a hangszeren, ezen kívül a templom hangosítása és világítása is korszerűsödött.

Dr. Szentirmay Tamás a beruházás finanszírozásával kapcsolatban elmondta, a biztosítótól kapott kártérítés a munkák töredékére nyújtott csak fedezetet. A földrengés okozta károk helyreállítására 40 millió forint állami támogatást kaptak, ezen kívül a szintén kormányzati finanszírozású Boldog Özséb Programból is átcsoportosítottak forrásokat, így valósulhatott meg a mintegy 100 millió forintos beruházás, amelynek során a Lyceum templom megújulhatott.

A hivatalvezető kiemelte, a kivitelezőket is külön köszönet illeti, hiszen szívüket, lelküket beleadták a munkálatokba, rengeteget dolgoztak, a díszítőfestő szinte beköltözött a templomba, és voltak olyan előre nem látott teendőik is, amikért pénzt nem kértek, adománynak szánták.

A Lyceum templomot november 11-én 17 órakor Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adja át, az ünnepi szentmisét Bíró László püspök celebrálja.