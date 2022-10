Csak azt nem értem, hogy egy lakóövezetben, ahol tudni lehet, hogy az emberek hétvégén pihenni szeretnének, miért kell ezt az irdatlan zajt hallgatniuk, a családi ebéd készítése közben. Rendkívül kellemetlen. Tudom, tehetnék feljelentést, de én nem az a típusú ember vagyok. Próbálok megértő lenni, de egyre nehezebb.

Ráadásul most vasárnap hasogató már reggel fél nyolckor rákezdett, és meg sem állt tízig. Sok fa volt a kertjébe behordva, el is fáradhatott benne, mert utána nekiállt főzni – nyitott ablakkal, úgyhogy a környék végighallgathatta a leggagyibb magyar zenék válogatását is. A mix ugyanakkor neki nagyon tetszett, mert néhány dalt úgy felhangosított, hogy azt talán még a szomszéd utcában is hallották.

Nem így képzelem el a vasárnapjaimat, az már egyszer biztos.