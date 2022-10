Ez a Hunyadi út alagút előtti átkelője, amit az autók hullámosra jártak, így használata csak kaszkadőr hajlamúaknak ajánlott, tengeribetegek meg főképp mellőzzék. További bája a fürgeségre késztető áthaladási idő, amitől ezt a zebrát is a Pavo Nurmiról elnevezettek közé szoktuk sorolni családi körben, hasonlóan az Árkád-Buszpályaudvar közöttihez.

A legendás finn futóbajnoknak lenne csupán esélye zöldben átérni. Ehhez desszertként járul a fehér csíkok szélsőségesen alacsony súrlódási együtthatója, ami még száraz időben is kifejezetten csúszásveszélyes. Az meg már csak hab a desszerten, hogy a Hunyadi út felső részéről az alagútba igyekvő autók is igyekeznek átjutni itt, lévén nekik is épp véges a zöld jelzésük.

A minap egy hölgycsoport haladt át rajta előttem, részben sikertelenül. Fentiek illusztrációjaként az egyik hölgyet a zebra közepén nyílt alkalmam felsegíteni, jókora földre huppanását követően. Szerencsére komoly sérülés nem érte, de itt kódolva van egy kevésbé szerencsés elesés.

Úgy vélem, nem kellene megvárni.

