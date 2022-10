A jelmezekkel is óvatosnak kell lenni – halloween alkalmából a hangulat megteremtéséhez nem csak kivájt töklámpást, hanem gyertyákat is használnak. A gyerekek is, akárcsak farsangkor, beöltöznek, látványos maszkot öltenek –a jelmezekkel könnyen kerülhetnek nyílt láng közelébe. – Ha ezek a jellemzően műanyagból, illetve műszálas anyagból készült öltözetek égésgátló nélkül készülnek, gyorsan, nagy lánggal égnek, így igen hamar nagy felületű égést eredményeznek – hívják fel a figyelmet a fogyasztóvédők.

A nem megfelelő anyagú termékek tehát súlyos veszélyt jelentenek, ezért a viselője testi épségének megóvása érdekében elvárható, hogy a maszkokhoz és jelmezekhez felhasznált anyagok égésgátlóval ellátottak legyenek. Az ilyen anyagok lánggal érintkezve vagy meg sem gyulladnak, vagy meggyulladnak ugyan, de a láng eltávolodása után azonnal, vagy nagyon rövid időn belül maguktól kialszanak, így nagy valószínűséggel nem okoznak sérülést.

A nem megfelelő termékek forgalomból történő kiszűrése érdekében a jelmezeket, maszkokat a korábbi években is ellenőrizte a hatóság, de nagyon fontos a szülői felelősség is – a játék hevében felelőtlenebbek a gyerekek, így fokozottabban kell rájuk figyelni. Ne engedjünk őket nyílt láng, vagy forró tárgy közelébe!