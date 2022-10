Az óvoda épületén már egy korábbi, 2015-ös európai uniós pályázatból nyert támogatásból napelemek is elhelyezkednek, így most az új beruházással együtt az intézmény állapota esztétikailag, működése gazdasági szempontból még tovább javulhatott. Napelemeket Hobolban korában a polgármesteri hivatal és a háziorvosi rendelő épületében is felszereltek.