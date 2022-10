Gyakori vendégek lettek a rendőrök a kertvárosi Nagy Ferenc téren. Olvasónk nem egy alkalommal látta, hogy az egyenruhások balhés személyekkel szemben intézkednek, akiket aztán magukkal is vittek. Úgy tudjuk, a nemrég kiürített, hírhedt Lánc utcai épület több egykori lakóját is Kertváros ezen részébe költöztettek. Ők pedig - mint olvasónk fogalmazott - „magukkal hozták az ott megismert viselkedésüket és szokásaikat is".

A panaszok főleg hangoskodásról, verekedésről szólnak, és többen állítják, illegális szereket is fogyasztanak, esetleg kereskednek is az anyagokkal az új szomszédok. Bizonyíték nincs, mindezt a mindennapos tapasztalatok alapján mondják.

A lapunk munkatársának panaszkodó kertvárosiak szerint az eddig is „balhés helynek" számító Csontváry utcai buszmegálló környékén is egyre rosszabb a helyzet. A beszámolók alapján rendszeresen „kétes egyének" foglalják el a padokat, akik „az alkohol vagy a drog hatása alatt ordibálnak, gyakran kötözködnek az arra járókkal".

A rendőrök itt is viszonylag gyakran tiszteletüket teszik, de miután elmennek, csak rövid ideig van nyugalom, hamar visszatérnek a jól ismert figurák.

Megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy az említett helyszínek vonatkozásában külön kimutatást nem vezetnek. Közölték, „a nyomozóhatóság tapasztalata szerint a jogsértések száma ezeken a helyeken nem emelkedett, trendszerű változás nem tapasztalható".

Hozzátették, a rendőrök havonta átlagosan három-négy esetben intézkednek szabálysértés elkövetése miatt, amelyek között a csendháborítás a legjellemzőbb.