- Az ötödik helyezésnek nagyon örülünk, mert ez a minősítés azt mutatja, hogy a legfontosabb cél felé, miszerint a városban és annak környezetében az itt élők otthon érezzék magukat, jó úton haladunk - válaszolta kérdésünkre Hárs József, Bóly polgármestere.

A bólyi kiskastély parkjában népszerű a játszótér Fotós: Laufer László

- Néhány évvel ezelőtt a városokat rangsorolták - akkor Bóly szintén szép eredményt ért el, százból a harmincadik lett a sorban - emelte ki a polgármester. Akkor hiányként fogalmazódott meg az értékelésben, hogy a településen a vásárlási lehetőségek, elsősorban az élelmiszerellátás tekintetében korlátozottak. Az önkormányzat a "kritikát" elfogadva bele is vágott a fejlesztésbe - új szupermarket épül a város szélén.

Hárs József az oktatás terén a jövőbeni tervek kapcsán kiemelte, sajnálattal vették tudomásul hogy a szakközépiskola megszűnt a városban, az önkormányzat célja, hogy a tanítás újra induljon, hiszen a duális képzésbe gyakorlati helyeket biztosítva a bólyi cégek is be tudnának kapcsolódni.

Szupermarket épül a város szélén

Egy új, korszerű, könnyen megközelíthető szupermarket kialakítását évek óta tervezi a város – a Bóly határában most megépülő komplexum a helybéliek és a környező települések magasabb szintű kiszolgálását biztosítja, előnye továbbá, hogy tehermentesíti a városközpontot a gépkocsiforgalomtól. A Szabadság utcában megvalósuló szupermarket - amelynek már keresik az üzemeltetőjét - 650 négyzetméteres eladótérrel rendelkezik majd, mellette egy trafik is nyílik, ezenkívül egy fedett területet is kialakítanak, ahol időnként kirakodóvásár és piac várja a vevőket.