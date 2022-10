A rendezvény címe: Mislenyi Piknik a Fészek lakótelepen. A cél az, hogy a szombati programon keresztül minél többen megismerjék a település ezen részét. Az Önkormányzat és Kozármisleny Városszépítő és Településfejlesztő Egyesület rendezvénye október nyolcadikán, délután négy órakor veszi kezdetét, ekkor adják át az új bölcsőde játszócsoportját, majd közvetlen beszélgetés következik a városról a meghívott vendégek, Laklia Ildikó és Nagyváradi László társaságában.

A gyerekeket légvár és játszóház is várja, illetve a piknikre a helyi könyvtár is kiköltözik. Az esemény során ingyenes lesz a beiratkozás a könyvtárba, illetve ingyen elvihető könyvek közül is lehet válogatni. Éhen, szomjan sem maradnak a látogatók, lesz zsíros kenyér, lilahagymával, forró tea és forralt bor.