A komplex készségfejlesztő módszerről, a mozgáskotta használatáról Stix Éva tagóvodavezető számolt be, aki idén érkezett az intézménybe.

Első ránézésre a Magyar Gábor által fejlesztett pedagógiai eszköz úgy fest, mint egy nagy társasjáték, amelyen különböző állatfigurák, lábakat és kezeket ábrázoló rajzok szerepelnek. A mozgáskotta lapjain a gyermekek egyesével haladhatnak, s itt különböző feladatokat kell elvégezniük. Utánozzák az ábrán látott állatot, mozdulatot, de további elemekkel is bővítik a játékot.

– Ha a kottalapon egy mackó figura szerepel, csípőre tett kézzel, akkor a gyerekek nem csak ezt a mozdulatot kell utánozni, hanem megválaszolhatnak például az állat élőhelyére vagy táplálékára vonatkozó kérdéseket is, felidézhetünk a témához kapcsolódó mondókát, éneket is. Így a nyelvi készségek és környezetismeret is a játék részévé válhat – számolt be az óvodapedagógus, aki már több éve dolgozik a módszerrel, s a feltalálótól, Magyar Gábortól tanult róla.

A játék a koncentráció és a mozgáskoordináció mellett az alapvető matematikai készségeket is fejleszti, különböző ábrák segítségével a gyerekeknek számolniuk is kell.