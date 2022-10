Naimark rátért arra is, hogy meglátása szerint Sztálin és a szovjet diktatúra bűncselekményei, a gulág rémtettei, valamint a 20. század második felében történő kambodzsai gyilkosságok is népirtásnak tekinthetők, még akkor is, ha ezen atrocitások elkövetői saját népének politikai szempontból nemkívánatos tagjai ellen irányultak.

Szóba került az orosz–ukrán háború is, amely kapcsán Naimark azt emelte ki, bár sokan kritikával illették azt, hogy az ukrán és amerikai vezetés azonnal genocídiumot kiáltott, a probléma egyébként rendkívül nehéz megelőzésének része lehet akár az ilyenfajta figyelemfelhívás is. Hozzátette, az, hogy egy-egy konfliktus valóban népirtásnak minősíthető-e, rendkívül nehezen, gyakran csak évekkel később állapítható meg, ugyanis amint a jelenlegi ukrajnai háborúnak is, az ilyen események általában igen összetettek, s gyakran az információáramlás is nehezített.