Újdonság, hogy négy elemmel bővült idén az értéktár. Bekerült az idén nyáron elhunyt Sarlós Endre képregényrajzoló munkássága. Sarlós Endre több festményt, valamint képregényalbumot is készített a Szigeti veszedelem kapcsán.

Vanyúr István szobrászművész tevékenysége is az értéktár részévé vált. A művész számos baranyai köztéri szobor alkotója, legutóbb Somló Tamás szobrát készítette el Szigetvárra. Tavaly nyáron alkotótábort vezetett a zeneiskolai szoborpark bővítéséért, ahova saját művét is felajánlotta. 2021. szeptemberében adták át Molnár Imre helytörténész, középiskolai tanárt ábrázoló szobrát.

– Az értéktár részévé vált a szigetvári napközis apródtábor is, amelyet tíz éve tartunk 1-8. osztályos gyerekeknek. A programon a Zrínyi kultusz ápolását, a hagyományőrzést segítjük, sok-sok játékos foglalkozással. Idén a portyára is indultunk az apródokkal két csapatban, ahol a rejtőzködés, rajtaütés rejtelmeit is megismerhették – tudtuk meg a várkapitánytól.

A negyedik új szigetvári érték Kiss Ernő Kossuth-díjas, bogyoszlói fafaragó népi művész fafaragása, amely Zrínyi kirohanását ábrázolja, s az év elején ünnepelték a különleges, részletgazdag alkotás restaurálását. Az alkotás azért is egyedülálló, mert nem ismeretes még egy ilyen fafaragás, amely részletes és élethű módon, ekkora méretben örökítene meg egy jelentős történelmi csatajelenetet.