Sajnálatos, hogy ez már a helyi politikába is ilyen szinten begyűrűzött, mégiscsak Pécs a saját városunk, itt élünk, ez az otthonunk. Elvárható lenne, hogy ha másban nem is, de abban egyetértenénk, hogy a pécsiek érdekében hozzunk meg döntéseket. Az európai polgárok látják, hogy ez a szankciós politika tönkreteszi Európa, Magyarország gazdaságát, és így Pécset is sújtja – ezért kell energetikai megtakarítási intézkedéseket meghozni