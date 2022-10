A legutóbbi meghirdetett időpontban Patacson hiába várták a szokásos teherautót, így az utcán maradtak az összegyűjtött és kirakott zölhulladékok – érkezett szerkesztőségünkbe az olvasói panasz. Lapunk információi szerint a kérdéses helyen – illetve mindenhol másutt is – rendben megtörtént a szállítás, ezzel kapcsolatban nem jeleztek panaszt a lakók a szolgáltató felé.

A Délkom Nkft. honlapján is szerepel egy sor olyan feltétel, amelyet egyébként rendszeresen nem tartanak be a lakók. És ez bizony okozhatta ez esetben, illetve szokta rendszeresen máskor is, hogy a kihelyezett csomag ottmarad az út szélén.