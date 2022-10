A New York-i Liszt Intézet a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve szervezett különleges fotókiállítást az ottani magyar főkonzulátuson, tudósít az egyetem. A SOCIAL EAST: Searching For Identity, Finding Nylon And Blue Jeans című tárlaton Domoszlai-Lantner Doris és Egri Petra kurátorok a magyar szocialista divat- és öltözködési kultúrát ötvözik a kortárs, világszerte elterjedt közösségi médiával. A céljuk annak feltárása volt, hogy milyen képeket osztottak volna meg a felhasználók, és milyen képaláírásokat, illetve hashtageket írtak volna, ha a Kádár-korszakban létezett volna már a közösségi média.