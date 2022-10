A Mentális Egészség Hetek nem előzmény nélküli, a Pécsi Orvostudományi Kar az elmúlt évek során jelentős figyelmet szentelt a munkatársak és a hallgatók mentális egészségének megőrzésére és javítására a Well-being stratégiai pillér részeként. A Karon a Pszichológiai Konzultáció és a kari egészségprogram, a YourLife keretében érhetőek el térítésmentes egyéni és csoportos konzultációk, melyeket egyre jelentősebb számban vesznek igénybe a munkatársak és a diákok, félévenként akár több százan is.

Az október 11-től október 21-ig tartó eseménysorozat egyik kiemelt témája a függőségek, amelyek a köztudatban elsősorban idesorolt alkohol- és szerfüggőségeken túl sokkal szélesebb körben jelentkeznek, legyen szó akár a játék-, akár a kütyüfüggőségről. A mai életünket meghatározó stressz és szorongás ráadásul a melegágya az újabb függőségek kialakulásának, anélkül, hogy erről tudomást vennénk. „A függőség ezerarcú, sokan nem is gondolnak arra, hogy az okostelefonok, illetve a közösségi média is súlyos függőséget tud okozni. Ennek tudatosítása a megelőzésben is létfontosságú lépés.” – hangsúlyozza Horváth-Sarródi Andrea.

A szenvedélybetegségekről dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, több nagy sikerű könyv szerzője tart előadást október 21-én, másnap pedig egy workshop keretében foglalkoznak a családon belüli függőségekkel, és azok hatásával a személyiségfejlődésre, illetve a később jelentkező mentális problémákra. A megelőzés másik fontos eszköze a szellemi szívósság és ellenállás felépítése, illetve visszaszerzése, és ezzel is több workshop foglalkozik.