Bár számolgatásnak tűnik, pontos információk híján egyelőre inkább csak találgatásoktól hangos a média, amióta a múlt heti kormányinfón elhangzott, hogy a rendszer túlterheltsége és rossz állapota miatt ideiglenesen megszűnik a napelemekkel otthon megtermelt, de fel nem használt árammennyiség betáplálásának lehetősége az elektromos hálózatba. A vészharangot kongatók szerint ezzel egyenesen oda a magyar zöldjövő, hiszen így nem éri meg napelemet telepíteni, annyira kitolódik a megtérülési idő.

A napelemes energiatermelés sajátossága, hogy a felhasználtnál olykor kevesebb, olykor több áramot termelnek a panelek. Előbbi esetben vételezni tudunk a hálózatból, utóbbiban mi táplálhatjuk be a felesleget, majd a kettő különbözetével, egységes vételi és eladási áron (szaldó rendszerben) számolunk el a szolgáltatóval.

Ahogyan viszont Petre András, a pécsi központú, de az egész országot lefedő, tízesztendős tapasztalatot felhalmozó vezető lakossági napelem-telepítő EU-SOLAR Nyrt. tulajdonosa kissé más nézőpontba helyezi a képet, valójában egy eddigi áldott állapot végéhez értünk csupán. Bár sokak anyagi érdekét szolgáló, valójában igazságtalan és fenntarthatatlan megoldás, hogy a napelem-tulajdonosok folyamatosan használják ugyan a hálózatot, de ezért 4 kilowattig nem kell(ett) díjat fizetniük.

Az új helyzetben tárolnunk kell tehát a fel nem használt energiát – például akkumulátorokkal. Ez valóban megdrágítja a beruházást, és időben korlátozott lehetőség is, télire nem tudjuk vele elraktározni a nyáron megtermelt áramot. De más technikai megoldások is rendelkezésre állnak a szakértő szerint: üzembe állíthatunk például hőtárolós kályhát, és a villanybojler is képes a napsütéskor termelt áramot reggel-este felhasznált meleg vízre váltani. Az EU-SOLAR ugyanakkor egy olyan, Construma-díjas akkumegoldást is kínál, amely bármely régebbi rendszert képes hibriddé alakítani.

Ám ennél fontosabb, teszi hozzá Petre András, hogy egy átlagos méretű családi ház éves felhasználásával számolva a napelem az akkukkal együtt, még a rezsicsökkentett magyar energiaárakkal számolva is hat-nyolc év alatt megtérülő, ráadásul környezetkímélő és az ingatlan értékét is határozottan növelő befektetés.

Ugyanakkor mindezzel együtt is lenne egy szakmai „kívánsága” a döntéshozókhoz, azaz, hogy 2,5 kilowattos határig továbbra is maradjon meg a hálózatba táplálás lehetősége. Mint mondja, a szociális szempontok mellett ezt ráadásul a technológiai és észszerűség is megkövetelné, közös érdeket szolgálna tehát.