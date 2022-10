Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a héten látogatott el a baranyai megyeszékhelyre, nem sokkal korábban pedig a szentlőrinci lobbipartin vett részt, ahol találkozott Péterffy Attila pécsi polgármesterrel is. Mindkét eseményben az lényeges elem, hogy elméletileg nincs kampányidőszak, mégis erősen kampányízűnek tekinthető mindkét fellépés.

Kibújt az árnyékból

A DK első embere 2020 tavaszán megtartott lakossági fórum után az év őszén még úgy érkezett a pécsi városházára, hogy Péterffy Attila polgármester a hátsó bejáratnál várta. Akkor Gyurcsány azért is érkezhetett, mert az MSZP-DK közötti belharcban rendet kellett tenni, el kellett simítani a szálakat. A DK elnöke aztán a legutóbbi választási kampányban már inkább háttérből irányított, de az ellenzék számára katasztrofális eredményt hozó parlamenti voksolás után azonban már egyre nyilvánvalóbbá tette, az ellenzékben megkerülhetetlen, és ezt hangsúlyozandó Gyurcsány Ferenc a feleségével árnyékkormányt alakított.

Már nem kínos Péterffynek

Szerdán pedig már egyáltalán nem titkoltan azért érkezett Pécsre, hogy tagokat toborozzon a DK-nak, és ezúttal a városháza nagytermében találkozott Péterffy Attila polgármesterrel, aki korábban még kínosan igyekezett kikerülni azt, hogy őt a DK és az MSZP is pénzzel támogatta és azt mítoszt védte, hogy ő független – a jelenlegi és volt szövetségesei is többször állították róla, hogy nem független, de az általa kinevezett DK-s és MSZP-s alpolgármesterek személye is erről tanúskodik.