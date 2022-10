Délelőtt lovaglás, baranta bemutató várható, a gyerekek a „botbirkózást” és az íjászatot is kipróbálhatják. Egykor a zsűri kihirdeti a főzőverseny eredményeit, majd a délután kreatívan folytatódik. Kézműves foglalkozáson vehetnek részt a vendégek, ahol lámpásokat is készíthetnek. Körtáncra is sor kerül, majd pedig a tökfaragó verseny és az őszi termésekből készült kreatív alkotások versenyének eredményhirdetése következik.

Ezeket az alkotásokat előző nap, november 4. délutánig várják. A faragott tökök mellett így bármilyen kreatív alkotással nevezhetnek a fiatalok, gesztenyéket, falevelet, tobozokat és egyéb terméseket felhasználva.