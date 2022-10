A pécsiek eddig is rengeteget panaszkodtak arra, hogy a Kertvárost a patacsi városrésszel összekötő elkerülő úton rendszeresek a dugók, de pénteken kora délután ezúttal is extrém torlódás alakult ki a körforgalom irányába. Még a Pécs határát jelzőtáblákon túl is voltak autók, akik csak araszolva haladtak. Egyébként semmilyen akadály nincs, mindössze a 6-os úton lévő körforgalomból bizonyosodott be újra, hogy elégtelen a megnövekedett autós forgalom kiszolgálására.

A város több pontján is hatalmas autósorok alakultak ki a péntek délutáni csúcsforgalomban.