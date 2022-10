Itt az ősz, itt van újra... Sőt, már mélyen benne járunk a közepében, ami egyet jelent: nemcsak a levelek sárgulnak és hullanak le, hanem a környezetünk megtisztítása céljából ilyenkor megjelennek a fűrészek és a bozótvágó gépek hangjai is, aminek a téli fűtés szempontjából nagy jelentősége van a mostani, nem mindennapi helyzetben.

Mindenhol dolgoznak - kivéve az egykori Széchenyi-aknai bányavasutat. Ugyan 2019-ben, a tél végén, a tavasz elején volt egy kis „fellángolás", kivágták az életveszélyes fákat a Blaha Lujza utca 6. és a 10/1-es számú ház közötti kis viaduktból, és azóta időnként a füvet is lenyírják a Budai vám - Kőrös utcai szakaszon (a partoldal azonban ebből mindig kimarad), de az átfogó, az egész egykori vasút környezetének rendbetételét célzó munkálatok azóta sem történtek meg. A vonal másik fele, a Kőrös utcától a Széchenyi-aknáig terjedő rész teljesen a sorsára lett hagyva, mindent ellepett a bozót.

A legrosszabb helyzet a Kormoskősornál lévő, érthetetlen okokból lezárt lépcső közelében található, a ma is lakott egykori bakterháztól a Hársfa úti szerpentinig terjedő szakaszon. Az egykori Papszőlő mellett itt szegélyezi a legtöbb ház a nyomvonalat (Blaha Lujza utca, Vajda János utca), amelynek a partoldala az előbbi utcához tartozó kertek mögött magasodik. Ez a terület legalább 20 éve nem volt kitisztítva... Hiú ábránd, hogy egyszer az egész nyomvonal Széchenyi-aknáig megszépül, de legalább ezt a szakaszt, és a partoldal mindkét, a Blaha Lujza utca és az egykori Papszőlő felőli oldalát a Hársfa útig rendbe tehetné a vasúttársaság, ahogyan annak idején arra a lakosok egyre szaporodó és máig nem szűnő panaszai nyomán, nyilvánosan is ígéretet tett.

Fél évtizeddel ezelőtt ugyanis az állami cég a DN-ben bejelentette, hogy az egykori vonal környékén elszaporodó, a Blaha Lujza és a Május 1. utca lakóházainak a kertjeiben is rendszeres látogatást tevő vaddisznók miatt ki fogja tisztítani a nyomvonalat és a töltés partoldalát mindkét oldalon. Ezt akkor valóban el is kezdték a Május 1. utcánál, de a Hársfa úti szerpentinnél rögtön abba is hagyták, pedig onnan kezdve a Blaha Lujza utca házai közvetlenül a partoldal előtt állnak, tehát ott is égető szükség lett volna a folytatásra. Azóta semmi sem történt és az akkori megtisztított szakasz ma már ugyanúgy néz ki, mint a félbehagyott munkálatok megkezdése előtt.

Az itt élő emberek közül néhányan még próbálják felvenni a kilátástalan harcot az időközben már a kertjük határáig érő gyommal és a bozóttal szemben, de ez nem az ő feladatuk lenne, hanem a terület tulajdonosáé, aki sajnos nem törődik vele. Sokan ezért annak ellenére, hogy káruk van belőle, nem is próbálják megtisztítani a partoldalt, mert már közel két évtizede várják a MÁV szakembereit, hogy végre elkezdődjön a munka...

2019. tavaszán, a Blaha Lujza utcai viaduktnál történő beavatkozás során a fakivágás és a bozót gyérítése szigorúan csak az építményt érintette. A vékony, ezért tüzelésre nem felhasznált ágakat ekkor egy nagy halomba, egymásra dobálva hagyták ott az egykori vasúti nyomvonalon a munkások, ezzel lezárva a gyalogosok elől a hidat. Jó lenne, ha az akkori kitermeléskor keletkező aprólékot is elvinnék a rendeltetési helyére, majd a kellő megerősítését követően, újra át lehetne sétálni a jelenleg életveszélyes építmény tetején...

Sajnos azonban úgy tűnik, hogy arra hiába várunk, hogy a kirándulók, kutyasétáltatók által használt nyomvonal valaha is megszépüljön. Kis megszakításokkal elvadult akácfákból álló kiserdők és bozótosok, valamint illegális hulladéklerakók váltják egymást az egykori vasút mentén és a partoldalban, nem beszélve a korábban megtisztított, de közben újra fokozatosan bozótosodni kezdő viadukt környékéről.

Az építmény mellett a korábbi gyérítés során meghagyott, a partoldalból kinövő, több méter magas, beteg, de több esetben már teljesen elszáradt ecetfák kidőléssel fenyegetik a házakhoz tartozó kerteket és melléképületeket, valamint a töltés másik oldalán található egykori Papszőlő helyén lévő völgyet is. Ugyanez igaz a Blaha Lujza utca 14-es számú ház mögött magasodó, elkorhadt szelídgesztenye fára is. A még élő, kisebb ecetfák ráadásul a magjaikat a környékbeli házak udvarába szórják, ami ezáltal kiírthatatlanul szaporodik a környékbeli kertekben is...

Egy, a vasút sorsáért aggódó pécsi polgár