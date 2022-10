A cégnek a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az áll, hogy országos, sőt európai probléma, hogy a személyszállítási munkakörben dolgozók száma évről-évre csökken, a szakma fokozatosan öregedő korfát mutat, a helyzetet a nyugdíjba vonulók száma is nehezíti, a fiatalok közül évről-évre kevesebben vállaltak és vállalnak munkát a közösségi közlekedésben. Az autóbuszvezetői munkaerőhiány miatt a Tüke Busz Zrt. is jelentkezőket vár e munkakörbe, jelenleg 15 főt tudna a társaság átlagosan nettó 290 000Ft havi jövedelemmel foglalkoztatni, de középtávon mintegy 25 autóbuszvezető pótlása lenne indokolt. A társaság a bruttó bér alapján bejelentett munkaviszony mellett cafeteriát, családtagi bérletet is biztosít a jelentkezőknek.