A politikus ezzel arra utalt, hogy Péterffy Attila polgármester előszeretettel igyekezett magát függetlennek beállítani, ám saját jelölőszervezetének elnöke, Mellár Tamás is megkérdőjelezte ezt, hiszen például neki is Puch László mutatta be.

Puch Lászlóról pedig köztudott, hogy MSZP-s oligarchaként a legbefolyásosabbak közé tartozik a városházán, többek között a Mandulás kempingben is érdekeltségei voltak, amelynek a Bőrklinikával kapcsolatos csereüzletéről Csizmadia azt mondta, hogy jelentős lépést tettek ezzel a baloldaliak a börtön kapuja felé.

Az MSZP-s pénztárnokkal Péterffy ráadásul már a nyilvánosság kizárásával is egyeztetett az egyik belvárosi cukrászdában, amit a helyi MSZP egyik fellegvárának tartanak. A közelmúltban ráadásul Péterffy kétszer is találkozott Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével, sőt a pécsi városháza nagytermét a át is engedték a DK parlamenti frakciójának.

Csizmadia az évforduló kapcsán arra is kitér, három év alatt mindent elfoglaltak, a valódi szakértők helyett szinte mindenhova a barátaikat és bábjaikat ültették. Mint közismert, a Biokom Nkft. élére a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner Barna fia, Meixner András került, a PVH Zrt. vezére, Szabó Szilárd lett – akit szintén MSZP-s kapcsolatairól ismernek –, de a PSN Zrt. vezére is olyan személy lett, Máté János, aki civilben egy baloldali, MSZP-s pártalapítvány által is támogatott helyi lapot birtokol. Az állítólagos átvilágítással megbízott ügyvédek vezetője, Bodnár Imre pedig szeretett volna MSZP-s képviselő lenni.

A jobboldali politikus azt is megemlíti, hogy miközben a baloldaliak nem végeznek érdemi munkát, közben meghonosítottak egy egészen visszataszító politikai stílust városunkban.

– Egy olyan magatartást, amiben egyszerre van jelen a hübrisz, az intolerancia és a farizeusság. Amibe belefér, hogy a politikai ellenfeleket lehülyézzék, a női képviselőket pedig megalázzák –mondta. Ruzsa Csaba alpolgármester nemrég a közgyűlésen hülyézte le az egyik fideszes politikust, csak azért, mert javaslatot arra, hogy egy pályázatba bevonjanak egy másik társasházat is, de Péterffy is már nevezte droidnak a jobboldali parlamenti képviselőket is. Bognár Szilvia, volt DK-s alpolgármester nem egyszer beszélt arról, hogy lelki terrorban dolgoznak a városházán az emberek és a legsötétebb időket idézik a mostani városvezetés módszerei.

Csizmadia a bejegyzését azzal zárta, hogy „másfél év múlva a pécsiek ismét véleményt nyilváníthatnak és megkapják az esélyt, hogy az őket becsapókat megbüntessék".

Íme Csizmadia Péter teljes posztja:

"Ma három éve alakult meg az új pécsi közgyűlés.

Az alakuló ülésen újságírói kérdésre, hogy milyen lesz a Fidesz ellenzékben azt válaszoltam: támogatni fogunk minden javaslatot, ami a pécsiek érdekét szolgálja, de egyet sem, ami azzal ellentétes.

Három éve tartjuk magunkat a fenti mércéhez, mert erre kötelez bennünket képviselői eskünk és ezért küldtek bennünket a pécsi választók a közgyűlésbe.

Három éve a baloldal, civil álruha mögé bújva visszatért a hatalomba. És ott folytatta, ahol bukott elődeik 2010-ben abbahagyták.

Három éve a pécsieket becsapták. Függetlenséget, szakértelmet ígértek nekik, helyette viszont egy baloldali pénzemberek mellényzsebéből előhúzott belső kör került ismét pozícióba. Három éve valójában újra azok a szocialisták-gyurcsányisták irányítják az önkormányzatot, akik egyszer már tönkretették azt. Azok, akiknek a pécsiek érdekénél mindig is fontosabb volt a saját maguk és barátaik érdeke. Három év alatt mindent elfoglaltak, a valódi szakértők helyett szinte mindenhova a barátaikat és bábjaikat ültették és még saját koalíciós társaikat is elárulták.

Három éve nem végeznek érdemi munkát, ellenben meghonosítottak egy egészen visszataszító politikai stílust városunkban. Egy olyan magatartást, amiben egyszerre van jelen a hübrisz, az intolerancia és a farizeusság. Amibe belefér, hogy a politikai ellenfeleket lehülyézzék, a női képviselőket pedig megalázzák. Amiben még a szövetséges is csak eszköz, akivel bármikor le lehet számolni, ha nem áll be a sorba. Amiben a politikai ellenfelek eredményét a sajátjuknak hazudják, és amiben a semmit is világmegváltó eseményként adják el a pécsieknek.

Három éve a pécsieket becsapták, aminek még egy jó ideig mindenki issza a levét. De másfél év múlva a pécsiek ismét véleményt nyilváníthatnak és megkapják az esélyt, hogy az őket becsapókat megbüntessék.

Mi akkor is itt leszünk, a pécsiek ránk akkor is számíthatnak, mert nekünk Pécs az otthonunk, Pécsért és a pécsiekért dolgozunk!

Hajrá Pécs!

dr. Csizmadia Péter"