Bár több hazai nagyváros, valamint baranyai kisváros is az utolsó simításokat végzi az energetikai cselekvési tervén, Pécsen csak a jövő héten ülnek le egyeztetni erről, amire nemzeti oldal képviselői is elmennek – közölte pénteki sajtótájékoztatóján a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság fideszes elnöke, dr. Csizmadia Péter. Szerinte több száz milliót lehetne csak azon megspórolni, hogy ha a baloldali holdudvarnak adott kifizetéseket leállítanák.

– Egyelőre annyit tudunk, hogy az elmúlt időszakban az energetikai cselekvési tervvel nem foglalkoztak

– mondta Csizmadia Péter. Hozzátette: holott az áremelkedések nyilvánvalóak, amiket a háború és az elhibázott szankciók okoznak, s ami éppúgy sújtja a pécsi önkormányzatot, mint más városokat. Amíg ez nem oldódik meg, addig kiszolgáltatott helyzetbe kerül Európa, azon belül Pécs is.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság fideszes elnöke, frakcióvezető felidézte, hogy még a szeptemberi közgyűlésen sem tartották fontosnak, hogy ez ügyben lépjenek, hiszen hiába indítványozták, hogy városi energiamegtakarítási intézkedési tervet vázoljanak fel, amire az önkormányzati cégek tehettek volna javaslatot, a baloldali városvezető koalíció tagjai ezt elutasították.

– Ez az, amin a legtöbb nagyváros már gőzerővel dolgozik, vagy az utolsó simításokat végzi a cselekvési terveiken. Székesfehérváron például már elkészült, de Komlón is előrehaladott állapotban van. A héten pedig megjelent az a jogszabály is, hogy milyen módon juthat az önkormányzat rendkívüli támogatáshoz a jelenlegi nehéz helyzetben – tette hozzá, ennek az egyik feltéteke az energetikai cselekvési terv megléte. Ez dokumentálja az intézményekre, a városi cégekre lebontva, hogy hol milyen megtakarításokat tudnak elérni, illetve melyek a legnehezebb helyzetben lévő ágazatok, mik a legkiszolgáltatottabb szektorok.

A bizottsági elnök kiemelte, a terv alapján spórolást is végre kell hajtani, egyfajta öntakarékosságot is elvárnak a támogatásért fejébe. A kormánnyal történő tárgyalások október végén, november elején indulhatnak, addigra más kész dokumentummal kellene rendelkeznie Pécsnek is.

Csizmadia Péter hozzátette, a pécsi városvezetők csak ezen a héten jelentették be, hogy egyeztetni akarnak erről, amire jövő héten kerül majd sor. A városházán ellenzékben lévő frakciók erre elmennek, mert Csizmadia Péter szerint a városvezetők döntésképtelenek, szeretnének ténylegesen érdemben javaslatokat megfogalmazni. Többi között leszögezte, ebben a helyzetben a baloldali holdudvarnak jutó extra kifizetések már végképp tarthatatlanok, csak ezek megszüntetésével 200-300 millió forintos kiadáscsökkentést tudnának elérni.

Megemlítette, hogy annak ellenére vesznek részt ezen, hogy nem is olyan régen a pécsi szociális rezsitámogatására vonatkozó egyeztetéseke bojkottálta a baloldali városvezető koalíció.