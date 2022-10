A Váralja projekt beruházásainak átadóját október 28-án 11 órakor tartják. A rendezvényen részt vesz Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője, valamint a projekt megvalósításában részt vevők is. A városvezetők az átadóünnepségre minden siklósi lakost várnak a Váralja utca megújult közterére. Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, ez az előző ciklusból átvett pályázatok közül az utolsó, melynek keretében megújultak a Váralja utca közterületei, és a fentebb említett 18 önkormányzati bérlakás, ahová az új lakók már be is költöztek. A Váralja utca közepén egy többfunkciós közösségi tér épült kemencével, streetballpályával és színpaddal. Az utca elején korszerű játszóteret is építettek.