Fontos ügyekről is kérdeznek majd

A feladatra három cégtől – a Publicus Kft.-től, a ZRI Závech Research Kft.-től és a Ynsight Research Kft.-től – várnak ajánlatot. Az erről szóló dokumentumból kiderül, hogy a munkát három részfeladatra bontják: egyrészt fókuszcsoportokkal akarják ellátni, másrészt telefonos megkereséssel. Ez utóbbinál megjegyzik, hogy a telefonos felmérés során Pécs város fontos ügyeinek áttekintése is szerepelni fog a kérdések között, ez azonban már a városvezetői politikai tevékenységgel hozható összefüggésbe. A telefonos felmérés során egyébként 1000 pécsit keresnek fel, és nagyjából negyedórán át faggatják majd őket.

A munka harmadik részében az online térben kutatnák az „aktuális szakpolitikai ügyekről” alkotott véleményeket, viszonyulásokat.

Erősen félremérték a választást is

A baloldal által megjelölt fővárosi Publicus és Závech köztudottan a baloldalnak készít elemzéseket, a Publicus egyébként az újabb tavaszi kétharmados jobboldali választási győzelem előtt nem sokkal még azt mérte, hogy többen szeretnének kormányváltást, de a Závech is szinte fej fej melletti eredményt vetített előre. A városvezetők által felkért harmadik, kevésbé ismert cég sem pécsi, hanem fővárosi, miközben Pécsen a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató működik, de a PTE szakmai tudásbázisán alapuló egyesület is alkalmas lenne egy ilyen feladat ellátására.

A városházi jobboldali, valamint a független ellenzék ezért is javasolta a pécsi kutatók felkérését, de egyáltalán nem hallgatták meg az érveiket a szocialista-DK-s városvezetők.

Az időseken spórolnak, ezen nem

A munkát jövő novemberig kell elvégezni, a határidő és a fentiek tükrében nem véletlenül értékelték úgy, hogy ez a kutatás mindössze a 2024-es választásra való politikai felkészülést célozza meg, ami 17 milliós kiadást jelent Pécsnek. Miközben például az idősektől, a betegektől elvennének 150, a krízishelyzetben akár életmentő házi segítségnyújtó készüléket, a fennmaradó 350 használatát pedig néhány millió forint megtakarítása érdekében fizetőssé tennék.

Érdekesség, hogy a vizsgálat alá kerülő pécsi vállalatok többségénél MSZP-közeli vagy MSZP-hez hű vezetők, igazgatósági tagok, ügyvédek dolgoznak, de Péterffy Attila pécsi polgármester hőerőműves időszakából származó kapcsolatok is megjelennek.