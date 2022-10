– Mivel nem állt rendelkezésre antropológus, és szembesülve azzal, hogy ezt a feltárást antropológiai kompetencia nélkül lehetetlen végezni, megkértek minket, hogy mi is vegyünk részt a feltárásban

– mondta az emlékhely helyszínén Pálfi György, a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékének vezetője.

Úgy tudjuk, korábbi elképzelés az volt, hogy az egyik legkisebb tömegsírt tárják fel, úgy hogy azt kiemelve Budapestre szállítanák. Mivel csak a kiemelés, a szállítás több százmillióba került volna, így a másik legkisebb sírhely feltárát kezdték el. A tömegsír felé sátrat húztak, hogy a földből kiemelt csontokat megvédjék az időjárástól: fagytól, napsütéstől. A tömegsírról még a feltárás előtt annyit tudtak, hogy közel 130 halott feküdhet benne. Mikor a tömegsírt megnyitották, látták több lesz a halottak száma, akkor kétszára saccoltak, de ez a szám mostani becslés szerint elérheti a háromszázat.

A régészek, antropológusok munkája nem volt, és nem könnyű, arról mi is meggyőződhettünk. Most már lassan a tömegsír aljára érnek, de még így is több hónapnyi munka vár rájuk. Azt szeretnék, ha év végére, mint mondták, Mikulásra a csontok kiemelésével végeznének. A csontokat letisztítják, zacskóba teszik, adminisztrálják, majd dobozokba pakolják, hogy elszállítsák Szegedre. Az ottani egyetem ugyanis a pécsi múzeum számára biztosított egy ingatlant, ahol a csontokat tárolják, illetve mint egy kirakós játékot, a csontok darabjaiból összerakják a csontvázakat. Közben további vizsgálatok végeznek el. így megtudhatjuk, hány éves volt az elhunyt, a nemére, betegségeiről is fény derülhet.