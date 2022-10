A cél, hogy a krízishelyzetben a lehető legtöbb család számára tudjanak támogatást nyújtani, ezért hívták életre a Felebarát programot, amely tárgyi és anyagi támogatást, illetve edukációs kampányt is magában foglal.

A Szeretetszolgálat tájékoztatója szerint a mostani adománygyűjtés a korábbiakhoz képest annyiban is más, hogy a téli időszakban havonta váltakozó programok helyett most egyetlen féléves lakossági, vállalati és gyülekezeti gyűjtést hirdettek, hogy a befolyt adományokból a kérelmezők számára személyre szabott, valódi segítséget nyújthassanak: élelmiszercsomagot, tűzifát vagy pénzügyi támogatást jelentő adománykártyát. Utóbbi egy előre, meghatározott összeggel feltöltött bankkártya, amellyel a szeretetszolgálat több hónapon keresztül segíti majd anyagilag a rászorulókat, akik az összeget akár számlák befizetésére, gyógyszerek kiváltására vagy bevásárlásra is fordíthatják.

A Felebarát program másik fontos eleme, hogy a háztartási kiadások csökkentését célzó praktikus és hasznos tanácsokkal látják el a családokat, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat praktikus javaslatokat tartalmazó kiadvánnyal is segíti a gazdasági krízis érintettjeit.

A Felebarát adománygyűjtéshez a 1358-as adományvonal hívásával, az adomany.jobbadni.hu oldalon online bankkártyás fizetéssel, valamint a szervezet bankszámlájára való utalással (közlemény: „Felebarát”) lehet csatlakozni.