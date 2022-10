Az ifjúságot megcélzó tender kapcsán a résztvevők nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki.

Az önkormányzat – mind a jobboldal, mind a baloldal politikusai – utólagosan hagyta jóvá a beadást, a JPM-nek pedig nagyon nagy esélye lehet arra, hogy meg is valósítsa a 60 ezer eurós (nagyjából 25 millió forintos) programot, amelynek célja, hogy létrehozzák az elfeledett növények kertjét a Múzeum utcában még 2023-ig.

Ezzel a JPM palettája tovább bővülhetne, legutóbb szintén értékes tárlattal lettek gazdagabbak: Pécs városa 1921. augusztus 22-én szabadult fel a szerb megszállás alól, amelyben tevékenyen közreműködtek a magyar kommunisták is. Erre emlékezve nyílt tablókiállítás Szerb megszállás Pécsett 1918–1921 címmel a Csontváry Múzeum földszinti foglalkoztatótermében. A december 31-ig megtekinthető tárlaton fényképek, hirdetmények, sajtóanyagok és plakátok segítségével ismerhetjük meg a korszakot és a legfontosabb történelmi eseményeket.

Mindeközben elindult a Széchenyi téri Régészeti Múzeum felújítása is, amely már május eleje óta zajlik. A közelmúltban pedig felújítás kivitelezését végző vállalkozó a nagymértékű daruzás és anyagmozgatás miatt a munkálatok gördülékeny folytatása érdekében kérte az épület előtt a rendelkezésükre álló építési terület bővítését 2023. májusáig. A Régészeti Múzeum felújítását már a korábbi városvezetők is szerették volna végrehajtani, s ennek érdekében 1,5 milliárdos pályázatot is elnyertek. A tervek elkészítése után a közbeszerzési eljárás nem volt eredményes, ezért a tervek átdolgozásáról döntöttek.

Az átalakítás során a földszinten kapnának helyet a különböző szociális helyiségek, illemhelyek, a porta, az emeleti kiállítóterekhez vezető fő vendéglépcső, a ruhatár, valamint lift is épül. Olyan tereket is kialakítanak, amelyek alkalmasak időszakos kiállítások megszervezésére, és amikhez további raktárfunkciók csatlakoznak. A meglévő külső kerti, földszintes raktárszárny helyén kávézó is lesz, amit akár kívülről, a látogatási időn kívül is használhatunk. Az emeleten lesz az állandó kiállítás, valamint a beléptetés is itt kap helyet. A meglévő emeleti tereket falbontásokkal, új falnyílások elhelyezésével úgy alakítják át, hogy a kiállítóterek a vendégek számára jól körbejárhatóak legyenek. Az emeleti kiállítótér számos interaktív kiállításelemet tartalmaz majd, és a régészeti kiállítás felépítése nem kronologikus, hanem tematikus rendszerű lesz.