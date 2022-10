A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára kiemelten fontos, hogy teret adjon munkatársainak véleményük kinyilvánítására és ötleteik megvalósítására, amelyekkel a vállalat jobban és eredményesebben működhet. Éppen ezért vezették be a Folyamatos Fejlesztési Folyamat (CIP) programot, amelynek sikerességét most szakmai díjjal is elismerték.

A HRPOWER.HU a Kreatívval közösen, immár hatodik alkalommal hirdette meg a HRKOMM Award-ot, a HR-kommunikációs szakma legrégibb megmérettetését.