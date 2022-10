És ezzel megszűnt a már említett kerengő is a csomópontban Pécs felé – ugyanakkor a másik irányba, azaz a megyeszékhelyről Budapest felé tartók továbbra is a régi íven autózhatnak át a lassan elkészülő M6-os felett.

Ezzel együtt a napokban is folytak-folynak még kisebb forgalomkorlátozással járó munkálatok a térségben az autópályán (jelenleg Pest felé, a 164,4–161,2 kilométerek között). Ezek közé tartozott az ugyancsak most befejeződött felületi bevonatrendszer készítése is. Ennek során a már minden autós által megtapasztalt és nem éppen közkedvelt módszerrel a technológia utolsó fázisában finomra tört, apró kőzúzalékkal borítják az aszfaltot. Amelyben aztán, mi, autósok is a kivitelező munka aktív részesei lehetünk: a munkagépek által még be nem döngölt maradék kavicsot ugyanis saját autónk kerekeivel dolgozhatjuk a felületbe.

Egyre közelebb kerül két baranyai határátkelő elérése is a gyorsforgalmi utakon

A tervezett ütemezés szerint zajlik az M6-os autópálya M60-as elágazótól Ivándárda irányába folytatódó szakaszának építése is. A közelmúlt egyik látványos fejlesztéseként már a Villány–Mohács közötti vasút új hídja ível át az épülő sztráda fölött. Rendben halad a 20 kilométeres szakasz három külön szintű csomópontjának, nyolc alul- és felüljárójának, vadátjárójának, vízfolyások fölötti hídjainak, vasúti kereszteződésének építése is, azaz tartható a jövő tavaszra tervezett átadás.

Az M60-as Pécs és Szigetvár közé tervezett 2x2 sávos gyorsútjáról változatlanul a legfrissebb hír, hogy már az építési engedélye is rendelkezésre áll, így „csak” a szükséges kormányzati források tényleges hozzárendelése szükséges az első kapavágás megtételéhez.