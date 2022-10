A képviselő-testület elé kerülő javaslat szerint november elsejétől teljesen megváltozik az önkormányzati hivatal működési rendje. Hétfői napokon 8-tól 17.30-ig, keddenként 8-tól 16 óráig tartana az ügyfélfogadási idő, a hét többi napján távmunkában működne az intézmény. Polics József kiemelte, a változtatás miatt az ügyintézés tekintetében hátrány senkit nem érhet.

A közvilágítással kapcsolatban három megoldási lehetőség kerül majd a testület elé. Az egyik variáció, hogy minden második lámpát lekapcsolnak - ennek költségvonzatát a napokban pontosítják. A másik lehetőség, hogy 22-től hajnali 4 óráig szünetel a városban a közvilágítás, a harmadik pedig az, hogy az éjszakai órákban csak a gyalogátkelőhelyek és a főbb közlekedési csomópontok környékét világítják meg.

A polgármester hangsúlyozta, a képviselőtestület a költségek ismeretében hozza majd meg a döntést, de az biztos, hogy a három javaslat közül az egyik meg fog valósulni. A cél legalább ötven százalékos energiamegtakarítás elérése.

Ötletelnek

A költségvetés stabilitásának megőrzése érdekében veszélyhelyzeti forgatókönyv készül Komlón, ennek összeállításához kérte a városban élők javaslatait szeptember végén a polgármester - a felhívásra rengeteg ötlet érkezett be az elmúlt hetekben, költségcsökkentésre vonatkozók éppúgy, mint a bevételek növelésére fókuszálók. Elsősorban a lakosság és az intézményvezetők részéről futottak be az észrevételek, az ötletek a [email protected] e-mail címre továbbra is küldhetők.