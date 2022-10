November másodikáig még fogadják az ügyfeleket 37 perce

Energiaválság: március közepéig bezár az uránvárosi kormányablak

Lapunk beszámolt róla, hogy Villányban bezár az idén márciusban átadott kormányablak (az országban a legkisebb volt), de a közösségi oldalon már arról is lehetett olvasni, hogy hamarosan a pécsi Uránvárosban, a Szántó Kovács János utcában lévő kormányablak sem fogad ügyfeleket. Megkerestük a Baranya Megyei Kormányhivatalt, hogy a megjelent hírek igazak-e, illetve arra is rákérdeztünk, mennyi kormányablakot zárnak be a megyében.

Fotós: Für Henrik

– A szomszédunkban dúló háború és a brüsszeli szankciók okozta energiaválság miatt a kormány huszonöt százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél, ezért idén november másodika és tervezetten jövő év március tizenhetedike között néhány kisebb forgalmú kormányablakban és okmányirodában ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás – kaptuk a választ a megyei kormányhivataltól. Mint közölték, az átmeneti intézkedés Baranya megye tizenhárom kormányablakából kettőt érint: a Pécs-Uránvárosban, valamint a Villányban található ügyfélszolgálatot. Hozzátették, a megye többi kormányablaka az őszi-téli időszakban is a korábban megszokott rendben fogadja az ügyfeleket, így egyetlen baranyai járás lakói sem maradnak kormányablak nélkül.

Rákérdeztünk arra is, hogy mi lesz a bezárt baranyai kormányablakok munkatársaival. – Az érintett hivatalok munkatársai egy másik szervezeti egységekben látják el feladataikat – írta a szerkesztőségünknek küldött válaszlevelében a Baranya Megyei Kormányhivatal sajtóosztálya. Tovább gurul Október 27-én öt baranyai településre – Himesháza, Véménd, Palotabozsok, Somberek, Dunaszekcső – érkezik a kormányablakbusz. A jármű szolgáltatásait 2018 novemberétől vehetik igénybe a baranyai kistelepüléseken élők. A kormányablakbuszon több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek, így például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is sor kerülhet.









