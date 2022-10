A közüzemi díjak megugrása országszerte több fürdő, uszoda és más sportlétesítmény ideiglenes bezárását kényszerítette már ki. Ám kis tanmedencék működésének felfüggesztéséről eddig nem hallottunk – mostanáig, amikor is a Pécsi Tankerületi Központ bezárta a város úszásoktatást szolgáló létesítményeit. Igaz, a sportolási lehetőségtől nem esnek el a diákok, hiszen a terv szerint tornatermi testnevelésórákon mozoghatnak majd a medencék helyett. A döntést az úszóedzők mellett számos szülő kifogásolta, akadt vélemény, amely szerint a spórolást akár a tévé­torony díszkivilágításának lekapcsolásával, és még számos egyéb helyen is elkezdhették volna a gyerekek úszásoktatása helyett.

Bár ebben van némi igazság, a működtető ezeknél nem ugyanaz; és a hírek szerint már keresik az alternatív megoldást is. Ez a Hullámfürdő lehet, amely információnk szerint már készül is a tanfolyamok alkalmi átvételére. Kérdésünkre Máté János vezérigazgató megerősítette, hogy a Hullámban nemcsak saját tanfolyamaikat viszik változatlanul tovább, hanem valóban segíteni tudnak a tanuszodákból most kiszorulóknak is. Decemberig a pályakapacitások átszervezésével megpróbálnak minél több külső tanfolyami csoportot is befogadni.

Ha nem is a medencékből kiszorult minden gyereknek, de maradt némi további úszáslehetőség is a városban, a Hullámfürdő mellett egyelőre tovább üzemel az egyébként kisebb felújítás előtt álló ANK-uszoda, valamint a PTE Ifjúság úti medencéje is.

A megye más tanuszodáiban ugyancsak vegyes a kép. A pécsváradi a nagyközönség előtt zárva tart ugyan, ám a szervezett úszásoktatás szeptemberben – előreláthatólag decemberig – újraindulhatott. A sellyei szabadtéri tanmedence, mint minden ősszel, már bezárt. Szigetvárról és Mohácsról jó híreket kaptunk viszont, ott egyelőre nyitva maradhatnak a fedett uszodák.