Közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart a szászvári önkormányzat képviselő-testülete november 24-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Szászvári Várkastély nagytermében.

Az összejövetelen többek közt az elmúlt időszak fejlesztéseiről, és a jövőre vonatkozó tervekről is tájékoztatást kaphatnak a résztvevők. A kérdéseket előzetesen is fel lehet tenni a képviselő-testület számára, illetve a felvetések megfogalmazására is nyílik mód - a megkereséseket a [email protected] email-címre várják.