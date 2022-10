A Walk For Freedom, avagy Séta a Szabadságért egy kollektív törekvés az A21 vezetésével, akik egy globális emberkereskedelem ellenes szervezet és azért fáradoznak, hogy eltöröljék a rabszolgaságot mindenhol és mindörökre. A Walk For Freedom mozgalom azért jött létre, hogy a tudatosság cselekedetté válhasson. Ez az A21 vágyának kinyilvánítása, hogy a föld minden egyes rabszolgáját felszabadítsa.

– 2017 óta szervezem meg minden évben a felvonulást Pécs belvárosában. Általában egy kis, de elhívott, nemzetközi közösség jön össze, hogy felhívja a figyelmet az emberkereskedelem problémájára. Volt, hogy már egy busznyi ember csatlakozott Pestről és több magyar városból is. Idén egy amerikai delegáció is csatlakozni fog hozzánk – mondta Barát-Abrams Szandra, a pécsi esemény szervezője. – Idén, október 15-én, több mint 50 országban és 500 városban fognak emberek milliói felvonulni a modern rabszolgaság ellen. Pécsen lesz idén is az egyedüli magyar felvonulás. Délután fél 2-től gyülekezünk a Centrum Parkolóban, 2-kor indulunk egy sorban, némán, szórólapokkal felszerelve, egyenpólóban.

Az útvonal: Centrum Parkoló, Bajcsy Zs, Kossuth tér, Irgalmasok útja, Széchényi tér, Király utca (oda, vissza), Széchényi tér, Jannus Pannonius u, Dóm tér, Szent István tér, Ferencesek utcája, Jókai tér, Széchenyi tér, Irgalmasok útja, Citrom utca (oda-vissza), Bajcsy Zs, Centrum Parkoló.