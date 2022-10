„A haza atyja” jelzővel is felruházott Mahatma Gandhi október 2-án született, és már életében is legendává vált. Oroszlánrészt vállalt a független India megteremtésében, tetteivel az erőszakmentességre is próbálta felhívni az emberek figyelmét. E célból tett lépéseit az utókor is jutalmazta. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben születésének napját az Erőszakmentesség Világnapjává nyilvánította. Neve halála után is egyet jelent a békével és a szeretettel, valamint annak keresésével.