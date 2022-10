Az önkormányzat most úgy tűnik, hogy a következő, 2024 tavaszán esedékes önkormányzati választás előtti időszakra időzíti is a beruházást, hiszen a járdaépítéssel kapcsolatos, 12 milliós tervezési feladatra hamarosan elindítják a beszerzési eljárást. Amint az lezárul, akkor készülhetnek el az tervek, majd pedig a források biztosítása és a kivitelező kiválasztása után indulhat el a munka. Mindez a becslések szerint másfél év alatt letudható, amennyiben erre végül lesz is pénz.