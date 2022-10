A város polgármestere és a Borvidék képviselői azonnal támogatták az ötletét, ők maguk is tervezték egy hasonló szám elkészítését.

- Összehozott minket a sors, mindannyian jó helyen voltunk a megfelelő időben.

Az énekes-dalszerző a Villányi Vörösbor Fesztivál programjának keretén belül mutathatta be akusztikus formában a szólólemezét is Pető Szabi zenésztársával. A „Jól igyál!” klipjét a koncert másnapján rögzítették Villány város és a Villányi Borvidék támogatásával, a forgatás pedig kifejezetten emlékezetesre sikeredett: - Végigbuliztuk az éjszakát a fellépés után, ezért kitaláltam, hogy jobb, ha már nem is fekszünk le aludni, úgyis a hajnali napfelkeltében kezdjük a felvételeket a villányi szőlősoron - vallotta be Meszka. - Mindenhol szeretettel, bor-, és pálinkakóstolóval fogadtak minket, úgyhogy ahogy teltek az órák, egyre jobban, otthonosabban éreztük magunkat. A fesztivál miatt különösen fantasztikus volt a hangulat a városban.

YouTube videó link (premier október 28. 10:00) https://youtu.be/r1WjNo-24u4