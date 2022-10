Az önkormányzat költségvetési bizottsága zárt ülésen döntött a hirdi „Kenderfonó” épületének felújítására, átalakítására, irodai funkciók, valamint új közösségi ház kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításáról. A projektre szánt források még nem állnak rendelkezésre teljesen, ezért a közbeszerzési eljárást feltételesen folytatják le.

A hirdi kenderfonó átalakítását még Berényi Zoltán (ÖPE-KNDP) kezdeményezte. A terület egyéni képviselője azt mondta, egy évvel ezelőtt a helyi civilekkel közösen dolgoztak ki egy, Somogy, Vasas és Hird fejlesztési irányait meghatározó programot, amelyben prioritásként szerepelt ez a cél is. A képviselő szerint ezt a dokumentumot az egyik alpolgármester is megkapta a városházán akkor, de a polgármesternek is átadott dokumentumból egy példányt.