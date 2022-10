Bicikliút sem lesz, de fizetni kell

Az előző városvezetés idején nyert el 322 millió forintos forrást arra, hogy megvalósítsa a Kertváros–Belváros közötti kerékpárutat. A projekt kivitelezéséről szóló megismételt közbeszerzés le is zárult, de a legjobb ajánlat is meghaladta a keretet, ezért 211 millió forintos plusztámogatást kértek az államtól, ám mivel közben nem gondoskodtak addig is a forrás előteremtéséről, az építőanyagárak is elszálltak. A munkát végül inkább lefújták a városházán. Mindez ráadásul az önkormányzatnak 2,5 millió forintjába kerül, hiszen a közbeszerzési eljárást lefolytatta – láthatóan teljesen feleslegesen – a Pécsi Városfejlesztési Zrt., így ezt is a város kasszájából kell fizetni.