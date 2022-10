Mint ismeretes, a zsidó temető felújításának terve korábbam lakossági fórumokon is szóba került, a település fontosnak tartja a kultikus hely szebbé tételét. Az elképzelések szerint a helyszínen egy gyalogösvényen keresztül megközelíthető emlékparkot hoznának létre, az út mentén fából készült padokkal. A parkba a temetőről adatokat nyújtó információs tábla is kerülne, a letisztított sírok mellett pedig egy sziklakert kialakítását is tervezik.