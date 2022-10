– Mióta ilyen szoros az együttműködés a dél-baranyai településekkel?

– Ez egy nagyon érdekes történet: korábban a család kevésbé foglalkozott azzal, hogy milyen kötődések vannak itt Harkányban, de egy véletlen folytán, amikor 2013-ban a kórházban jártam, láttam egy kiírást: Batthyány-Than Alapítvány. Megnéztem, hogy ez a kórház alapítványa, és mint kiderült, az intézmény így fejezi ki tiszteletét a Batthyány család 19. századra visszanyúló tevékenysége előtt. Az 1800-as évek elején ugyanis Batthyány Antal csapoltatta le a mocsarakat, és ekkor fedezték fel a mocsárból feltörő víz gyógyhatását. Akkor a család megkezdte az első fürdőházak, valamint a kórház megépítését. Mindent megtettek azért, hogy az emberek itt gyógyíthassák a bajaikat.

– Azóta idén már negyedik alkalommal koszorúzták meg a család tiszteletére állított emléktáblát, mely a kórház falán található. Ezenfelül milyen közös munka hozta össze az itteniekkel?

– Mivel a kórház nyitott volt az együttműködésre, már több közös rendezvényünk volt. A Magyar Női Unió (a szerk.: melynek szintén Batthyány-Schmidt Margit az elnöke) révén 2016-ban a Vidéki Nők Nemzetközi Napját szerveztük először együtt, emellett a női meddőség témáját körbejáró programunk is volt. A mostani – Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő halálának 100. évfordulójához kapcsolódó éves rendezvénysorozat részeként szervezett – „Egészséget a családnak!”című program volt az ötödik közös projektünk. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy nemcsak én beszélek szeretettel és elismeréssel a Batthyányiak örökségéről, hanem a kórház is. A Batthyány család és a siklósi vár története 1728–1873 között összefonódik: így például Batthyány Kázmér hamvait is itt, a várkápolnában helyezték örök nyugalomra. Siklósra is gyakran hívnak rendezvényekre, többek között megemlékezésekre, kiállításmegnyitókra.

– Mi a következő program, amire itt készülnek?

– Nagy vágyunk a meddőséget fókuszba állító projekt megvalósítása, hiszen a harkányi gyógyvíz és a kórházban alkalmazott komplex kezelések rendkívül eredményesnek bizonyulnak. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát, és felelősségünknek érzem, hogy a gyógyvíz és a kezelések jótékony hatását minél több emberhez eljuttassuk.

– A harkányi komplex meddőségi kezelések testi-lelki támogatást is adnak a nőknek, és a Magyar Női Unió legutóbbi rendezvénye is felhívta a figyelmet a nők testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságának fontosságára...

– Így van, a család akkor egészséges, ha nemcsak a testi egészség van, hanem lelki egészség is. Ebben kulcsszerepe van a nők kiegyensúlyozottságának. Ezért is kiemelt feladata a Magyar Női Uniónak a nők támogatása, például a mostanihoz hasonló rendezvényekkel, amikor is egy-egy nőket, férfiakat, a családot és rajtuk keresztül a társadalmunkat mélyen érintő és arra hatással lévő témát járunk körbe.