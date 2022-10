Fogy a megye lakossága, s így volt ez az elmúlt 10 évben minden esztendőben. Most éppen egy nagyobb községgel, 2500 fővel csökkent a számunk, összesen 354 ezren élünk Baranyában. Feleannyi gyerek születik évente, mint ahányan meghalnak megyénkben, de némiképp megnyugtató, hogy a halálozások száma jobban csökken, mint az élve születéseké. S talán az is, hogy Somogy és Tolna megye is rosszabbul áll tőlünk ezekben a mutatókban.