A főigazgató a busz történetét is elmesélte. A történet az 1960-as évek elején kezdődött. Abban az időben annyira megnőtt Budapest lakossága, hogy a tömegközlekedésnek kellett valamilyen megoldást találnia erre. A metró még gyerekcipőben járt, ekkor született meg az autóbusz csuklósítási programja. Megépült az első csuklósautóbusz, de a mérnökök mertek nagyot álmodni: ha Londonban, Berlinben van emeletes busz, akkor miért ne lehetne Budapestnek is. Az akkori mérnökök nem tettek mást, mint a fővárosi üzemben a két Ikarus 556-os egymásra építették. A gond az volt, hogy ha a két buszt egymásra tették, akkor 5,5 méter magas lett volna a jármű. Így a méretet, a magasságot csökkentették (4 méter 24 centi), de még így is olyan nagy volt, hogy még a műhelyből sem tudták kihozni. Ezért először ki kellett bontani a kaput. A méretes busz csak egy rövid ideig volt a fővárosban, a gond az volt, hogy mindenbe beleakadt, ezért más várost kellett keresni, ahol hosszabb, egyenesebb utak vannak. A választás Pécsre esett.

Pécsiek is dolgoztak a busz felújításán

Magassági- és motorproblémák miatt az emeletes buszt 1976-ban kivonták a forgalomból. A busz nyugdíjba vonulásakor 200 ezer kilométert ment. Pécsről az úgynevezett Bikarusz a balatonvilágosi Volán-üdülőbe került, ahol öt éven keresztül presszóként üzemelt. 1982-re annyira leromlott az emeletes busz állapota, hogy a ceglédi bontóba vitték. Onnan egy gyűjtő kezébe került, majd a Volánbusz 2020-ban visszavásárolta, és teljesen felújította. A szakemberek 15 ezer munkaórát dolgoztak rajta, hogy visszanyerje eredeti fényét, csillogását az emeletes busz. A karosszéria felújítása Zalaegerszegen történt, az ülések kárpitozása viszont a busztársaság pécsi szakemberei végezték el.