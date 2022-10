A Pécs és Komló közötti közkedvelt motoros szakasz után hamarosan Remeterét előtt, a szentkúti régi hegyiversenypályán, illetve Remeteréttől Orfű felé, az utolsó nagy kanyarban védi majd összesen 12 szakaszon a motorosokat az új korlát.

A biztonság hangsúlyos szerepet kap a HUMDA most induló új mobilapplikációjában is, amelyben számtalan hasznos információ mellett vezetéstechnikai oktatóvideókat is megtalálhatnak az érdeklődők.