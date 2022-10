Nemrég a népmese napját is megünnepelték a településen. Óvodások, iskolások és felnőttek, családok is nevezhettek a meghirdetett versenyre. A legkisebbek egy választott népmese egy jelenetét rajzolhatták le, vagy pedig mesét mondtak. Az iskolások, valamint a felnőttek és családok szintén mesélhettek, de írhattak saját történetet is a kezdeményezésbe bekapcsolódva. A beérkezett videókat és rajzokat a Facebook-ra fogják feltölteni, ahol ismét, a legutóbbi fotópályázathoz hasonlóan a közönség szavazhat az alkotásokra.