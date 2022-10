Az eseményen közel kilencszázan vettek részt. A programon a közismert fellépők mellett a helyi közösségek is bemutatkoztak. A Szentlőrinci Nyugdíjas Dalárda indította a műsort, de a rendezvény lebonyolításába a Szentlőrinci Polgárőrök is bekapcsolódtak. A vendégelőadók sorában hallhatták a borbarátok Csézyt, Caramelt – aki már évekkel ezelőtt is koncertezett a rendezvényen, valamint Soltész Rezsőt, Csordás Tibit, mellettük a fiatalabb korosztályok kedvencei is hozzájárultak a programhoz. Fellépett az X-Faktor tavalyi győztese, Alee, akivel a gyerekek közös fényképeket is készítettek. Bemutatkozott továbbá Miss Bee és Deniz is.