– A közösségi oldalon láttam egy fotót a Bethesda Gyermekkórház kerítéséről, ahová könyvek voltak felfestve a falra. Valami hasonlót szerettem volna megvalósítani én is – mondta Bálint Zsoltné Izabella, a Művelődési Ház és Könyvtár vezetője.

Múlt hét szombaton össze is fogtak a település lakói, két tanár és két diák nekiállt a nagy műnek. Egy nem várt segítő is akadt, a villányi Szüreti Gördülő Dűlők kerékpárosai a településen tekertek, és az egyik résztvevő megállt, hogy besegítsen. Egy-két betűt ő is felírt a falra.

A könyvtár kerítésének másik részét hasonlóan szeretnék kidíszíteni.