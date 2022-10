Már egy hónappal ezelőtt is jelezte a városházi ellenzék, hogy a baloldali városvezetőknek is energetikai megtakarítási tervet kellene készíteniük, de akkor ezt leszavazták - kezdte a pénteki sajtótájékoztatót Kővári János.

Nem működő napelemparkok

– Pár héttel később a kormány megszólította az önkormányzatokat, hogy energiamegtakarítási tervet készítsenek. Ezért megalkottak egyet, amiben hatmilliárdos többletkiadással szemben 1,5 milliárdos megtakarítást mutattak fel – fogalmazott Kővári. – A jelenlegi helyzetet nagyban befolyásolja, hogy hiába készültek el a napelemparkok, azokat nem üzemelték be, pedig ezekkel a Tettye Forrásház számlája jelentősen csökkenthető lett volna. Ugyanígy nem készült el a Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai felújítása sem, pedig erre már három éve megvan a forrás.

Van már egy kész dokumentum

A frakcióvezető szerint a TOP-os pályázatokból és a helyreállítási alapból is olyan energetikai megtakarítási programokat kellene elindítani, hogy azzal a következő években is javítsanak a finanszírozáson. Az uniós ciklus forrásaiból nem libegőre, parkokra, tóduzzasztásra, jóléti kiadásokra kellene költeni. Ezek helyett azt javasolta, hogy a 2012-ben az intézményekről készült energetikai auditban foglalt céloknak megfelelően végezzenek el energetikai korszerűsítéseket. Ezeken kívül közösségi napelemparkokat és energiatakarékos buszokat kellene beszerezni.

Egymilliós felajánlás

Kővári János végezetül azt is bejelentette, hogy a képviselői keretét kiegészítve egymillió forintot belvárosi rászorulóknak, kisgyermeknevelési intézményeknek ajánl fel. A városházi ellenzék erre kérte a politikus társait és a polgármestert is, valamint olyan fejlesztési célok kitűzését, amellyel a városi cégek, intézmények csökkenthetik a rezsikiadásaikat.

Még óvodát is bezárhatnak?

Berényi Zoltán ÖPE-s képviselő szerint a város irányítóinak kellene példát mutatniuk azzal, hogy magukon kezdik a spórolást.

- Sajnos Pécsen ennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, hiszen a százmilliós nagyságrendben kifizetett prémiumok kapcsán is, vagy a tanácsnokoknak, ügyvédeknek, biztosoknak adott összeget látva, amik óvatos becslések szerint is közel félmilliárdos kiadás – emelte ki. – Ezeket a kifizetéseket kellene megszüntetni, ahelyett, hogy a kormánytól várják a milliárdos támogatást megint, és az általuk készített vitaanyagban még az óvodabezárást is megpendítik.