Az 5. szemeszter első előadását ma (október 3-án) 17 órától láthatják a nézők a Pécsi Tudományegyetem YouTube csatornáján. Az év PR szakembere (PR Excellence Award 2022) arról beszél, mennyire fontos, hogy mai világban nap mint nap bennünket érő kríziseket megfelelően kezeljük.

Az idén számos olyan témát választottak a szervezők, melyek szinte mindenkit érintenek. Szó lesz arról, hogy megállítható-e a klímaváltozás, és ha igen, akkor milyen eszközökkel. Terítékre kerülnek az árvizekkel, aszályokkal, vízhiánnyal kapcsolatos kérdések. Ebben a szemeszterben a sokakat érintő időskori szív- és érrendszeri, pszichiátriai és idegsebészeti betegségekről és elváltozásokról is újabb ismeretekre tehetnek szert a nézők. Emellett a most különösen aktuális energiavállság kezeléséről is szó lesz.

Az előző négy félévben vetített 30 adásban neves tudósok, közéleti személyiségek, egyetemi kutatók szerepelnek. A műsornak több mint 400 regisztrált résztvevője van az ország minden pontjáról, sőt több kontinensről. A nézők az előadásokat követően félévzáró tesztet tölthetnek ki, majd tanúsítványt is kapnak a Pluszosok Egyeteme félévének elvégzéséről.

A 2022/23-as tanév őszi szemeszterének előadásai:

· Bőhm Kornél: Szó – Mágia - Manipuláció

· Dr. Dittrich Ernő: Megvan a megoldás a klímaváltozásra

· Dr. Pirkhoffer Ervin: Ár-(víz)-aszály, gondok a kék bolygón?

· Prof. Dr. Tényi Tamás: A pszichiátria vázlata

· Prof. Dr. Dóczi Tamás: Utazás a koponyán belül

· Prof. Dr. Katona Tamás: A villamosenergia-ellátás lehetőségei és a nukleáris villamosenergia-termelés szerepe

· Prof. Dr. Tóth Kálmán: Időskori szív- és érrendszeri betegségek

A korábbi előadásokat az alábbi linken tekinthetik meg az érdeklődők: (1) Pluszosok Egyeteme - YouTube

A szervezők várják a további Pluszos egyetemisták jelentkezését a [email protected] e-mail címen.